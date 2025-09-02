نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تتمنى الشفاء العاجل للمايسترو سليم سحاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمايسترو القدير سليم سحاب، أحد رموز الموسيقى العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة ضغوط في العمل

تفاصيل الحالة الصحية:

وتؤكد الفنانة نادية مصطفى المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين أن المايسترو سليم سحاب، بصحة جيدة الآن ويتماثل للشفاء، وتتمنى النقابة أن يمنّ الله عليه بدوام الصحة والعافية، ليواصل عطائه الفني الكبير ومسيرته المشرفة في خدمة الموسيقى العربية.

وتشدد النقابة على دعمها الكامل للمايسترو سليم سحاب، تقديرًا لما قدمه من إسهامات فنية وتربوية أثرت الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

وتعرض مؤخرا المايسترو سليم سحاب لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة.