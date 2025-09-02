نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “ماما وبابا” يحصد أكثر من 5.3 مليون جنيه ويتصدر المنافسة على المركز الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم “ماما وبابا” في تحقيق إيرادات بلغت 5 ملايين و383 ألفًا و579 جنيهًا، ليحجز المركز الثاني في سباق شباك التذاكر بين عدد كبير من الأفلام المتنافسة خلال الموسم الحالي، مواصلًا جذب الأنظار وإقبال الجمهور.

فيلم ماما وبابا

أحداث فيلم "ماما وبابا"

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة هادئة ومستقرة، قبل أن يتعرضا لحادث غريب يقلب موازين حياتهما رأسًا على عقب، حيث يستيقظ كل منهما ليجد نفسه في جسد الآخر، لتبدأ سلسلة من المواقف المضحكة والمواقف الحياتية الجديدة التي تضعهما أمام اختبارات صعبة وسط أجواء كوميدية اجتماعية.



الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب بطليه.



في سياق آخر، تواصل ياسمين رئيس تصوير فيلمها الجديد “الست لما” مع يسرا ودرة وعمرو عبد الجليل، بينما ينتظر محمد عبد الرحمن عرض فيلمه المقبل “بيج رامي” مع رامز جلال قريبًا.