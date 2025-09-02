نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبرتقالي.. درة تتألق في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت صورتها خلال قضاءها العطلة الصيفية.

أحدث ظهور لـ درة

وظهرت درة بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستانا باللون البرتقالي، واكسسوارات بسيطه وتركت خصلات شعرها منسدلة، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

اخر اعمال درة

وكان أخر أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة ويعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وايضا شاركت في فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دُور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير. وتأليف زين العابدين المستوري، وأحمدالصيد، ويُشارك في بطولته عددٌ من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم: كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.

أحدث اعمال درة

ويذكر ان درة تنتظر عرض فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.