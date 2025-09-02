نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في لندن 13 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة البريطانية لندن يوم 13 نوفمبر المقبل، يقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها جمهوره.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه سعد مؤخرًا مع طرح “الوش الثاني” من ألبومه الجديد بيستهبل عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، بعدما تصدرت أغنيات “الوش الأول” قوائم التريند الأسبوع الماضي.

يتكون “الوش الثاني” من خمس أغنيات متنوعة جمعت بين التعاونات الجديدة والألوان الموسيقية المختلفة:

• “بلونة”: كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد طارق يحيى.

• “شفتشي”: كلمات منة القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى بمشاركة جودت ونمراوي.

• “اتحسدنا”: كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

• “اتك اتك”: كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني.

• “حبيبي ياه ياه”: أول تعاون يجمع سعد مع عفروتو ومروان موسى، من كلمات فلبينو وألحان مشتركة بين الثلاثي وأحمد طارق يحيى.

بهذا الألبوم وحفلاته المنتظرة، يواصل أحمد سعد ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء المصري والعربي في السنوات الأخيرة.