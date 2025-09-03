نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السعدني يستعيد ذكريات رحيل والده المؤلمة ويعلق: "أسوأ حاجة في الدنيا إنك تصحى على خبر وفاة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد السعدني بصدق عن أصعب لحظة مرّ بها في حياته، حين تلقى خبر وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، حيث قال خلال ظهوره مع الإعلامي أنس بوخش: "أسوأ حاجة في الدنيا، كنت في البيت وكنت نايم، فجأة لقيت ترزيع على الباب برة، فأنا قايم من النوم خلاص وعارف إن فيه مصيبة.. وأغبى حاجة في الدنيا لما حد يصحيك ويقولك خبر وفاة، ده يعتبر أسوأ حاجة في الدنيا"، معبرًا عن حجم الصدمة والألم الذي لازمه في تلك اللحظة.

آخر أعمال أحمد السعدني

وعلى الصعيد الفني، كان آخر ظهور للسعدني في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "لام شمسية"، الذي حقق نجاحًا واسعًا، وضم نخبة كبيرة من النجوم، منهم أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، وصفاء الطوخي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف. المسلسل من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

ويواصل أحمد السعدني استعداداته لمشروعه الجديد "لا ترد ولا تستبدل"، المقرر عرضه قريبًا، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربيني وفدوى عابد، والعمل من إخراج مريم أبو عوف، في تجربة ينتظر أن تحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة.