أحمد السعدني يتحدث عن الندم وتأنيب الضمير بعد وفاة أم أولاده

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل الفنان أحمد السعدني ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في البودكاست الخاص به ABtalks، وتحدث عن حياته الشخصية وعن وفاة أم أولاده، وطليقته الراحلة، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم وبتأنيب الضمير كثيرًا.

تصريحات أحمد السعدني



وقال أحمد السعدني: "اليوم ده كان صعب جدًا وفي اللحظة دي حسيت إني كبرت 15 سنة وحسيت بالندم وتأنيب الضمير لكن تغلبت عليهم، مش بنصح حد يتجوز وهو صغير زي ما أنا عملت، كنت عيل مش بشتغل وباخد المصروف وأي أخطاء حصلت مني كانت غير مقصودة لكن مكنش عندي خبرة".

وتابع السعدني: "انفصلنا بعد أول شهر جواز، وفكرة الجواز التاني مش بتخطر على بالي، مش عارف اتعقدت ولا إيه".