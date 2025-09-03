نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء روحانية.. محمد ثروت يطلق الموسم الفني للأوبرا باحتفالية المولد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أمس أمسية روحانية مميزة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أعلن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو انطلاق الموسم الفني الجديد للأوبرا، وسط حضور جماهيري لافت وشخصيات رسمية ودبلوماسية في مقدمتهم المهندس محمد إبراهيم شيمي وزير قطاع الأعمال، والسفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى القاهرة.

أحيا الحفل النجم الكبير محمد ثروت بمشاركة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، والشاعر عبد الله حسن الذي استهل الأمسية بقصيدة في مدح النبي نالت إعجاب الحضور، إلى جانب كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بدار الأوبرا بينهم أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي، وأميرة أحمد.

كلمة وزير الثقافة

وأكد وزير الثقافة في كلمته أن افتتاح الموسم الفني بهذه المناسبة الدينية العطرة يجسد رسالة الفن في دعم القيم الإنسانية والروحية، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تولي أهمية بالغة للفنون بوصفها أداة لتعزيز المحبة والتسامح وبناء الوعي المجتمعي. ووجه الوزير تحية خاصة للفنان محمد ثروت على أدائه الذي وصفه بأنه نموذج للفن الراقي القادر على ملامسة الوجدان، كما أشاد بدور نجوم الأوبرا وفرقة الموسيقى العربية في إنجاح الحفل.

وعبّر الوزير عن تطلعه إلى موسم فني جديد يواصل مسيرة الأوبرا في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والفنون بما يعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

برنامج الحفل

وخلال الحفل الذي اتسم بأجواء السكينة والروحانية، أبدع محمد ثروت في أداء باقة من الأغنيات التي تغنت بشمائل الرسول الكريم وقيم الإسلام السمحة، من بينها: “روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، عليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، متجمعين عند النبي”.

كما تفاعل الجمهور مع أداء فرقة الموسيقى العربية التي قدمت بصوت نجومها مجموعة من الأعمال الروحانية مثل: “ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا”، فيما عزف الأوركسترا مقطوعات موسيقية مستوحاة من أجواء المولد.

وقدّم المايسترو علاء عبد السلام قيادة متألقة للحفل، حيث مزج بين الدقة والانسيابية، مستلهمًا روح المايسترو في رسم لوحات موسيقية عكست السمو الوجداني والطمأنينة، وهو ما انعكس على تفاعل الحضور وتصفيقهم المتكرر.

لتغدو الأمسية بذلك انطلاقة فنية وروحية مميزة لموسم الأوبرا الجديد، تحمل رسالة سامية عن دور الفن في بث المحبة والسلام وترسيخ القيم الإنسانية.