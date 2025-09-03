نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية يختتمان فعاليات "دوائر الإبداع 4" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية "يونيك" فعاليات النسخة الرابعة من مشروع "دوائر الإبداع" لتنمية وإعداد المديرين الثقافيين، وذلك بحفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور السفيرة أنجلينا آيخهورست ممثلة الاتحاد الأوروبي، والبروفيسير ميغيل جاراخالص مدير البرامج بالمعهد الثقافي الإسباني، ينفذ المشروع بمحافظتي أسيوط وسوهاج منذ عام 2021 بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة ويونيك وبتمويل الاتحاد الأوروبي، وقد درب حتى الآن 234 مديرًا ثقافيًا وفاعلا، ودعم 14 مشروعًا من عدة محافظات.

تفاصيل الحفل

افتتح الحفل بكلمة ترحيبية للإعلامية دينا قنديل، ثم عرض تقديمي قدمته رشا عبد المنعم عرفت فيه بدوائر الإبداع ودورها في بناء قدرات مديري الثقافة والفنون وتعزيز مهارات التخطيط والمتابعة والتسويق. وتناول الأستاذ محمد يوسف، مدير المشروع، في كلمته الشكر لدعم وزير الثقافة وأمين المجلس السابق هشام عزمي، وشركاء المشروع، وأشاد بنجاح الدورة الرابعة التي شارك فيها 49 متدربًا من أسيوط وسوهاج، وقدموا 18 مشروعًا ثقافيًا تطورت عبر التدريب، مؤكدًا نجاح البرنامج في تعزيز التعاون بين الجهات الثقافية الحكومية والمدنية.

أعرب البروفيسير ميغيل جارا خالص عن فخره بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة التي أتاحت للفنانين المصريين فرصًا جديدة لتنفيذ مشاريعهم، مؤكدًا حرص "يونيك" على التوسع في مصر، كما أشادت السفيرة أنجلينا آيخهورست بأهمية الصناعات الثقافية والإبداعية ودور مصر الريادي في مجالات الفن، مؤكدة سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز فرص التنمية الثقافية خارج القاهرة لتمكين المواهب في جميع أنحاء البلاد.

أشرف العزازي

اختتم الأمين العام للمجلس أشرف العزازي كلمته بشكر كافة الشركاء والمحافظين، مؤكدًا أن الدورة أثبتت تميز وإبداع أبناء الصعيد في صياغة مشاريع ثقافية مبتكرة تخدم مجتمعاتهم وتعكس تنوع الثقافة المصرية. وشمل الحفل تكريم عدد من الشخصيات الثقافية المؤثرة، منهم هشام عزمي، اللواء خالد اللبان، علاء عبد السلام، أسامة طلعت، وأيضًا تكريم فريق عمل المشروع والمدربين والخبراء المشاركين.

تخلل الحفل فقرة موسيقية على آلة الهارب قدمتها الفنانة سلمى صابر، أعقبها إعلان المشاريع الفائزة بمنحة دوائر الإبداع 4 في محافظتي أسيوط وسوهاج، ومن أهمها مشاريع لإعادة تدوير مخلفات النخل، وألعاب تراثية للأطفال، ودعم فرق مسرحية، وبرامج تدريبية لفنون الكتابة والجرافيك، ومتحف افتراضي للتراث الثقافي.

مشروع “دوائر الإبداع”

مشروع "دوائر الإبداع" هو حاضنة للمشروعات الثقافية الصغيرة أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع "يونيك" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى بناء قدرات المديرين الثقافيين في مصر وتعزيز المشروعات الثقافية المتنوعة على الصعيد المحلي.