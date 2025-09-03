نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 أشهر فقط.. "ملكة جمال الكون" تقترب من 200 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني منذ 3 اشهر أحدث أعماله الغنائية وهي كليب "ملكة جمال الكون" الذي جمعه بالفنان الشاب الشامي وقد تشارك الثنائي الديو وتغني كلًا منهما بلهجته الخاصة وقد غني تامر حسني مقطع باللهجة السورية.

وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور وقد تصدرت الأغنية التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع فور طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو 134مليون مشاهدة.

فريق عمل أغنية “ملكة جمال الكون”

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملًا استثنائيًا اضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.

تامر حسني والشامي معًا في حفل مهرجان العلمين

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك الشامي نجم الجيل تامر حسني حفله بمهرجان العلمين وقد قدما سويًا أغنية "ملكة جمال الكون" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يعرض حاليًا في جميع دور العرض فيلم "ريستارت" لنجم الجيل تامر حسني الذي تشاركه البطولة به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.