نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مخاطر الإنترنت" في لقاء توعوي لقصور الثقافة بالبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء توعويا بعنوان "مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، بجمعية عيد الأسرة، بمحافظة البحيرة، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

تفاصيل اللقاء

و قدمت اللقاء د. روحية داود، واستهلته بحديث عن مفهوم الابتزاز الإلكتروني، موضحة أنه يتم عن طريق استغلال الصور أو المحادثات أو المعلومات الشخصية بهدف الحصول على أموال أو خدمات، كما تناولت ما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية على الضحية مثل الخوف والقلق، إضافة إلى الخسائر المالية.

وكما تحدثت عن سرقة الهوية الرقمية واستخدام البيانات الشخصية لإنشاء حسابات وهمية أو تنفيذ عمليات غير قانونية، بما في ذلك الاستيلاء على الحسابات البنكية أو الإلكترونية.

وأقيم اللقاء ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ونفذ من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، واختتم بحديث أوضحت خلاله "داود" خطورة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة في المجتمع.

كما قدمت مجموعة من الإرشادات حول تعزيز الأمن المعلوماتي، وحماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها عدم مشاركة البيانات الشخصية، استخدام كلمات مرور قوية، والإبلاغ الفوري عن أي حسابات وهمية.