انطلاق الاستعدادات لفيلم «شقو 2».. وعمرو يوسف يواصل الأكشن

يبدأ الفنان عمرو يوسف التحضيرات والاستعدادات لفيلمه الجديد شقو 2، من تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى، حيث بدأت شركة السبكى معاينة أماكن التصوير حتى يحدد المخرج موعد للتصوير خلال الفترة المقبلة، كما بدأ المخرج في ترشيح الأبطال الجدد المنضمين للعمل.

تحضيرات فيلم شقو

وجاء تحضيرات عمرو يوسف بعد الاطمئنان على نجاح فيلمه الجديد درويش، والذى حقق ما يقرب 36 مليون جنيه في السينمات منذ طرحه، حيث من المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم في الفترة المقبلة.

أبطال فيلم شقو

يشار إلى أن فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ "تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.