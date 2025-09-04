نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “درويش” يحصد 854 ألف جنيه في يوم واحد بالسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم “درويش” للنجم عمرو يوسف إيرادات بلغت 854 ألف جنيه أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائية، في انطلاقة قوية تبشر بمزيد من الارتفاع في الأيام المقبلة، الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة مشوقة بين الأكشن والكوميديا

ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال التي تجمع بين التشويق والأكشن والكوميديا، وتدور أحداثه في حقبة الأربعينيات حول شخصية محتال يجد نفسه في مواجهة سلسلة من المخاطر، قبل أن تنقلب حياته إلى مغامرة مليئة بالإثارة، تجعله يتحول إلى بطل مختلف من نوع خاص، بعيدًا عن الصورة النمطية للأبطال التقليديين.

أبطال العمل

إلى جانب عمرو يوسف، يشارك في بطولة الفيلم كل من: دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين الذين يثرون العمل بأدوارهم.

ثامن تعاون بين يوسف والشربيني

الفيلم يشهد التعاون الثامن بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، اللذين جمعتهما أعمال ناجحة منذ عام 2011، كان آخرها فيلم “شقو” في 2024، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا واسعًا، ليواصلا من خلال “درويش” شراكتهما الفنية التي أثبتت حضورها لدى الجمهور.