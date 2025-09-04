نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور محمد عبد الله يعلق على تأثير فيديو أنا بشحت بالجيتار: فتاة تتعرض للسخرية وتتوقف عن دروس العزف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين على موقف حدث من إبنة صديقه التي اعتادت علي الذهاب إلى مركز لتعليم العزف على الجيتار خاصة بعد الفيديو التي تداول منذ فترة للشاب على رؤوف وهو يعزف علي الجيتار في الشارع ويغني بشكل ساخر انا بشحت بالجيتار.

تصريحات الدكتور محمد عبد الله

وقال الدكتور محمد عبد الله على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك أفادني صديقٌ مقرّب بأن ابنته، التي اعتادت التردّد على مركزٍ لتعليم العزف على آلة الجيتار ثلاث مرات أسبوعيًّا، قد اضطُرّت إلى التوقف عن ذلك إثر تداول مقطع مصوَّر لأحد الموزّعين الموسيقيين يظهر فيه ممسكًا بالجيتار مردِّدًا عبارة: «أنا بشحت بالجيتار».

وأضاف وقد ترتّب على انتشار هذا المقطع أن تعرّضت الفتاة أثناء حملها لآلتها لبعض العبارات الجارحة من قِبل المارّة، تحمل في طيّاتها سخرية واستهزاء وازدراء، من قبيل: «إنتِ رايحة تشحتي بالجيتار؟».

وأكّد الأب أنّ ابنته لم تعهد سماع مثل هذه العبارات من قبل، وأنها شعرت بوطأة التجربة على نحوٍ دفعه إلى اتخاذ قرارٍ بوقف حضورها للدروس في الوقت الحالي، خشية تكرار تلك المضايقات السخيفة، على أن تنتظر فترةً من الزمن ريثما يبهت أثر الفيديو المتداول وينصرف عنه الناس.