بالصور.. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور لها

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الإعلامية أسما إبراهيم في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما ظهور بإطلالة جذابه متكاملة.

أحدث ظهور لها أسما إبراهيم

وتألقت أسما ابراهيم في بلوزة بيضاء أنيقة مزيّنة بحزام أسود، نسّقتها مع بنطلون أبيض كلاسيكي، وأكملت الإطلالة بحذاء أسود وساعة مرصعة بالألماس.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

تفاعل الجمهور مع إطلالة أسما إبراهيم

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم، وكان من أبرزها: "وحشتينا يا أسما"، "بنحبك"، "زي القمر"، و"ما شاء الله".

برنامج أسما إبراهيم

يذكر أن اسما إبراهيم قدمت خلال شهر رمضان 2025 موسما جديدا من برنامجها "حبر سري" وعرض عبر قناتي "القاهرة والناس" وcbc، واستضافت عددا كبيرا من النجوم منهم حسن الرداد وداليا مصطفى وأكرم حسني وأحمد السقا وغيرهم من النجوم.