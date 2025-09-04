نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور مع أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الماضية في أحدث ظهور لها مع أحمد سعد عبر حسابها بموقع انستجرام.

ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور مع أحمد سعد

وظهرت ياسمين عبد العزيز برفقة الفنان أحمد سعد بإطلالة بيضاء كاجوال مما أثار التسأولات حول وجود تعاون جديد بينهما.

أحدث اعمال ياسمين عبد العزيز

سبق، تعاقدت ياسمين عبد العزيز علي عمل درامي جديد، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدات جميع ابطال العملن لتحديد موعد بدأ التصوير.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

بينما آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض في رمضان 2025 بجانب كريم فهمي، ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تظهر ياسمين عبد العزيز في دور «ليل» التي تكتشف خيانة زوجها «يوسف أبو العز» الذي يؤديه الفنان خالد سليم، لتبدأ بعدها الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.

أخر أعمال أحمد سعد

وكان اخر اعمال أحمد سعد هي اغنيه «حبيبي ياه ياه» بالتعاون مع عفروتو ومروان موسي، والتي تعد أخر أغاني ألبوم «بيستهبل»، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان أحمد سعد وعفروتو ومروان موسى وأحمد طارق يحيى ومن توزيع أحمد طارق يحيى وميكس هاني محروس وماستر مازن مراد.