نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحجار يغرد بعبقريات الأبنودي في 100 سنة غنا بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بين دفء وعذوبة الصوت وعبقرية الكلمات إنعقدت الحلقة السادسة من سلسلة المشروع الفني 100 سنة غنا المقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والنجم على الحجار الذي إحتفى بإسم أحد أيقونات شعر العامية عبد الرحمن الأبنودى وإسضاف المطربين ياسر سليمان، مريم هانى، حبيبة حاتم، أحمد سليمان بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد.

فعلى المسرح الكبير وأمام حشد جماهيرى ضخم أيقظ الحجار ذاكرة الإبداع الغنائى العربى ومزج صدق الأداء بقيم السمو والجمال ليتلو سطور من وثيقة التميز التى وقعها مع الخال عبد الرحمن الأبنودى بما شملته من أعمال مثلت محطات خالدة فى تاريخهما الفنى، وبين مشاعر الحب والشجن والحنين والإنتماء، ومع إنسجام الحضور غرد الحجار بـ ما تمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم معايا، إتنين، النديم، ليلى وياليلى، مسألة مبدأ، آهين من الذكرى، مبسوطين، ذئاب الجبل، وإنتى مش ملكى، الرحايا، البيضا، إلى جانب التوبة وعدى النهار اللذان قدمهما الخال للعندليب حليم.

وخلال الحفل ألقت آية إبنة عبد الرحمن الأبنودى قصيدة يامنة التى تتناول فلسفة الموت والفقد كما شارك عدد من الأصوات المميزة هم ياسر سليمان، أحمد سليمان، حبيبة حاتم بمجموعة من مؤلفات الخال فى الأمسية البراقة التى لامست حدود الأحلام كان منها عدوية، الهوي هوايا، أسمراني اللون وغيرها.

وإختتمت السهرة بـ أحلف بسماها التى تفاعل معها الجميع مرددين كلماتها الحماسية فى مشهد رسم صورة ذهنية عن الوطن وآماله وطموحاته وولاء أبناءه.

أخرج الحفل مهدى السيد وصاحبه تابلوهات إستعراضية ومشاهد درامية مسجلة عُرضت على شاشة فى خلفية المسرح نالت الإعجاب والإستحسان، كما توهجت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوى فى تناغم فريد لتتكامل الأمسية بشكل ساحر أسر القلوب وإرتقي بالأرواح إلى عوالم من البهاء والإشراق.

