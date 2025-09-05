نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان آسر ياسين حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يشارك في عدة أعمال بين السينما والدراما.

فيلم إن غاب القط

ينتظر آسر ياسين عرض فيلم إن غاب القط، الذي يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة أحد اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، ويشاركه البطولة أسماء جلال، محمد شاهين، كارمن بصيبص، علي صبحي، سماح أنور، حمزة دياب، انتصار، رحاب الجمل وسامي مغاوري، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، وإنتاج Kay Oh Pictures.

مسلسل عسل أحمر

يشارك في مسلسل عسل أحمر بجانب هند صبري، ويجسد دور سفاح والعمل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج صادق الصباح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل مأخوذ عن رواية دم على نهد للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعرض في الـ off season.

فيلم وتر واحد

كما يشارك آسر ياسين في فيلم وتر واحد، بجانب ويجز، تارا عماد، مايان السيد وآخرين، ومن تأليف وإخراج علي العربي، ويدور في إطار رومانسي غنائي وسيتم تقديم العمل بإنتاج ضخم، على أن يتم التصوير في مصر وخارجها.

فيلم فرقة الموت

ويواصل آسر ياسين حاليًا تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت، بجانب أحمد عز، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema وهشام عبدالخالق، وهو من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر.