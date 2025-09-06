نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أعمال.. أحمد حاتم يتألق بين السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان احمد حاتم حاله من النشاط الفني بين السينما والدراما خلال الفترة الحالية، حيث يشارك في عدد من الأعمال التي تضم مسلسل و7 أفلام.

فيلم حدوتة الأيام الباقية

يستعد احمد حاتم لـ فيلم حدوتة الأيام الباقية، الذي يجمعه بكلمن كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، وآخرين، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم ريد فلاج

بدأ أحمد حاتم تصوير فيلم ريد فلاج، الذي يجمعه بـ جميلة عوض، ومن إخراج محمود كريم، ويجسد حاتم خلاله شخصية طيار، فيما تظهر جميلة عوض في دور مديرة شركة دعاية وإعلان، وتضم قائمة أبطاله: شريف منير، نسرين أمين، انتصار.

فيلم المنبر

كما ينتظر حاتم عرض فيلم المنبر الذي ينتمى إلى نوعية الأعمال الوثائقية، ويتناول تاريخ الأزهر الشريف ويرصد دوره في مقاومة الاحتلال على مر العصور، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

فيلم عالم تاني

تعاقد احمد حاتم على بطولة فيلم عالم تانى، من إخراج عثمان أبو لبن، وتشاركه آية سماحة البطولة وجاري التعاقد مع باقي الابطال، ومن المقرر أن يبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة.

مسلسل العند

وايضا يشارك في مسلسل العند، من إنتاج إيهاب منير، وتشاركه بطولته السورية مرام على، ويضم أيضًا كل من: إسلام إبراهيم، علا رشدي، عماد رشاد، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد عادل سلامة.

فيلم قصر الباشا

ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا، ويشاركه البطولة مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

فيلم أول ليلة

بدأ حاتم تصوير فيلم أول ليلة، الذي يجمعه بـ آية سماحة وجيهان الشماشرجي، وسيد رجب، وانتصار، وحاتم صلاح، ورحمة أحمد، ومن إنتاج Film Square، وإخراج ساندرو كنعان، وسيناريو وحوار أحمد بدوي.

فيلم الملحد

ينتظر احمد حاتم عرض فيلم الملحد بجانب محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسل ظروف غامضة

ويشارك احمد حاتم ضيف بجانب أمير كراره في مسلسله ظروف غامضة، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي، والمسلسل يتكون من 10 حلقات.