بفيلمين ومسلسلين.. ريهام عبدالغفور بين السينما والدراما

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة ريهام عبدالغفور حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بين الدراما والسينما، حيث ترتبط بفيلمين ومسلسلين.

فيلم برشامة

انتهت ريهام عبدالغفور من تصوير فيلم برشامة الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

مسلسل سنجل ماذر فازر

وايضا تعاقدت ريهام عبدالغفور على بطولة مسلسل كوميدي رومانسي جديد بعنوان سنجل ماذر فازر، يجمعها بـ شريف سلامة للمرة الثالثة، والمسلسل قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

فيلم خريطة رأس السنة

كما تعاقدت ريهام عبد الغفور علي فيلم خريطة رأس السنة بجانب محمد ممدوح، ويتولى إخراجه أحمد حمدي ومن المقرر بدء تصويره قريبًا.

مسلسل خمس نجوم

وتواصل ريهام عبدالغفور التحضير لمسلسل خمس نجوم، المكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من إخراج تامر عشري، وإنتاج أحمد فهمي، ومقرر تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطاله، لعرضه في موسم الـ Off Season.

اخر اعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو مسلسل كتالوج، وظهرت خلال أحداثه بشخصية خبيرة تربية تقدم محتوى بعنوان كتالوج أمينة، يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.