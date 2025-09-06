نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصيات حكاية "الوكيل" من مسلسل "ما تراه،ليس كما يبدو" قبل بدء عرضه غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدا عرض حكاية "الوكيل" خامس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc ومنصات watch it وشاهد.

ويضم العمل في بطولته نخبة نجوم من أجيال مختلفة، ويناقش عالم السوشيال ميديا ومنصة تيك توك، بصورة متعمقة تكشف كواليس وأسرار هذا العالم.

تعرف على شخصيات أبطال العمل

يقدم أبطال العمل نماذج من قريبة من الواقع، وشخصيات موجودة بيننا في المجتمع وخاصة في عالم السوشيال ميديا.

مراد مكرم (الوكيل)

أحمد فهيم (منشاوي)

تامر فرج (جابر جبر)

نورا عبدالرحمن (نورا)

إسلام خالد (منتصر)

أميرة الشريف (ورد)

بسنت النبراوي (زوزة)

محمد طعيمة (جلال)

محسن محي الدين (يحيي)

أحمد عثمان (الشيخ سالم)