نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم المنتج والمؤلف السعودي خالد الراجح في مهرجان بردية السينمائي.. الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكريم المنتج السعودي خالد الراجح في مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى برئاسة عزة أبو اليزيد، فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد تكريم المؤلف والمنتج السعودي خالد الراجح، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر الثلاثاء المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.



خالد الراجح، منتج ومؤلف سعودي، قام بتأليف وإنتاج عدد من الأعمال أبرزها مسلسل السلطانة 2013 ومسلسل وجوه محرمة عام 2015 والفيلم السينمائى صدى عام 2014 وحاليا مسلسل جذوة بطولة النجمة نبيلة عبيد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وحصل خالد الراجح على عدة جوائز منها درع التميز من اتحاد العام للمنتجين العرب وجائزة مهرجان عين الصقر للأفلام الطويلة عن فيلم نجد، وجائزة وهران لأفضل نص عن فيلم صدى وغيرها.



وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائى عن ضيوف شرف المهرجان وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن منهم النجمة هالة صدقي وغيرهم.



وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.



وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية، وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.



ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.



جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".