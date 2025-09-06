نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كامل العدد".. دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية تفتتح موسمها الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلةٍ سكندرية مضيئة، عاد جمهور أوبرا الإسكندرية ليكتب فصلًا جديدًا في عشق الفن الأصيل، حيث ارتفعت لافتة (Sold Out)معلنةً أن مقاعد المسرح العتيق قد اكتملت.

تفاصيل الافتتاح



وتحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد هنو، افتتحت دار الأوبرا المصرية موسمها الفني، برئاسة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام الذي شرف الحفل بحضوره، ليعلن انطلاق موسمٍ تتعانق فيه الموسيقى مع الأنغام على ضفاف المتوسط.



قاد الفرقة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وبحضور الأستاذة أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، جاء البرنامج احتفاءً بعبقرية الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وقد تألقت أصوات شابة واعدة في الفاصل الأول؛ الفنانة يمنى حسن، والفنان محمد الخولي، والفنانة آلاء أيوب. بينما تواصل السحر في الفاصل الثاني مع الفنان أحمد رجب، والفنانة ولاء طلبة، والفنان ياسر سعيد.



وفي لحظةٍ امتزج فيها التصفيق بروعة الألحان، أثبت جمهور الإسكندرية أن الفن الراقي يظل دومًا المنتصر في معركة الذوق والجمال.