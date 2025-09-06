نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور ينتظر فيلم "فيها إيه يعني" لـ ماجد الكدواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جمهور النجم ماجد الكدواني وغادة عادل لطرح فيلمهما الجديد "فيها إيه يعني"، خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي.

قصة فيلم فيها ايه يعنى

تدور أحداث فيلم "فيها ايه يعنى" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة إن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعنى

فيلم "فيها إيه يعني" من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.