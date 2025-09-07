نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "هند رجب" يقتنص "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية ويخلّد مأساة طفلة فلسطينية في المقال التالي

شهد مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ82 لحظة مؤثرة حين فاز الفيلم التونسي "هند رجب" بجائزة الأسد الفضي، بعدما أثار موجة من البكاء والتصفيق الحار خلال عرضه الأول الذي استمر 24 دقيقة، في مشهد وصف بالأقوى بتاريخ المهرجان.

الفيلم، الذي أخرجته كوثر بن هنية، يجسد الساعات الأخيرة من حياة طفلة فلسطينية استشهدت مطلع عام 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي. وخلال تسلمها الجائزة وقفت القاعة كاملة لتحيي المخرجة التونسية، التي أكدت أن السينما "لن تعيد هند إلى الحياة، لكنها قادرة على حفظ صوتها وقصة شعب بأكمله يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تفلت من العقاب".

ورغم النجاح الكبير لـ "هند رجب"، فقد ذهبت جائزة الأسد الذهبي للمخرج الأميركي جيم جارموش عن فيلمه "Father Mother Sister Brother"، الذي تناول العلاقات الأسرية المعقدة، بمشاركة نجوم كبار مثل آدم درايفر وكيت بلانشيت. ويُعد هذا الفوز مفاجئًا أمام قوة أفلام مثل "صوت هند رجب" و*"نو آذر تشويس"* لبارك تشان ووك.

كما توزعت الجوائز الكبرى على عدة أسماء بارزة:

الصينية شين تشيلي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "The Sun Rises on us all".

حصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في "لا غراتسيا". وفي قسم "آفاق"، فاز المخرج المكسيكي ديفيد بابلوس بجائزة أفضل فيلم عن "إن إل كامينو"، بينما نالت الهندية أنوبارنا روي جائزة أفضل مخرجة عن فيلمها الأول "سونجز أوف فورجاتن تريز"، حيث استغلت كلمتها لتعلن دعمها الصريح لفلسطين.

واختتم المهرجان فعالياته السبت، مؤكدًا أن السينما ما زالت قادرة على أن تكون منصة للعدالة الإنسانية، وحافظة لأصوات الضحايا الذين يواجهون الصمت العالمي.