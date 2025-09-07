نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تطالب بفتح ملف إبراهيم شيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أزمتها الاخيرة، خرجت الفنانة وفاء عامر عن صمتها لتحسم الجدل الذي حدث في الآونة الأخيرة بتصريحاتها حول قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، مطالبة بالكشف نتائج المسح الذري بشكل عاجل وشفاف، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها.

تصريحات وفاء عامر



وقالت وفاء عامر: «بدل ما تتهموني افتحوا الملف وهاتوا المسح الذري لإبراهيم، ليه متشافش؟ أنا مواطنة مصرية اتعرضت لقلة أدب وظلم، ولو ماليش شعبية في المجتمع مكنش ده حصل».



كما أكدت أن أي تجاهل للحقائق أو ظلم يقع عليها يجب أن يُعرض أمام الرأي العام، وأنها مصره على معرفة الحقيقة كاملة مهما كانت الصعوبات.



وفي وقت لاحق، كشفت الفنانة وفاء عامر عن فلسفتها في التعامل وقت الخلافات والخصومات، مؤكدة أنها لا تسمح لنفسها بالانتقام أو رد الإساءة بمثلها، حتى إذا بالغ الطرف الآخر في العداء.