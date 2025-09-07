فن ومشاهير

مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"

0 نشر
0 تبليغ

  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 1/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 2/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 3/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 4/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 5/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 6/7
  • مدحت صالح ومي فاروق يشعلان حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي" 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجمان مدحت صالح، ومي فاروق، حفلهما في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.


وقدم مدحت صالح الحفل بقيادة المايسترو عمرو سليم، قدم عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أبرزهم: المليونرات، بحلم على قدي، قلب واحد، أنا مش بعيد، حبيبي يا عاشق، نورتي قلبي، وغيرها من الأغاني الشهيرة.

 

وقدمت مي فاروق خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: أفتكرلك إيه؟، ميزني، باركوا، كل الحبيبة، سلطانة، أه يا طير، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، وعائلتها زوجها الفنان محمد العمروسي، وابنائها، كما حضر الحفل الفنانة هاجر أحمد وزوجها.


وعبر كلا النجمان عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، وبمجهود شركة إعمار مصر، واستمرار شهر الصيف فيها حتى شهر أكتوبر المقبل.

 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.


مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

c95fd98942.jpg
4bda8e1ce4.jpg
3e7eb19663.jpg
e6cf05841a.jpg
b9e9f635d9.jpg
30f92e3b89.jpg
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا