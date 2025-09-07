نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أنت أفضل صديق».. بسمة بوسيل تثير الجدل بعد ظهورها مع رجل آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اثارت الفنانة بسمة بوسيل حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت في عدة صور مع منسق الأزياء مساعد الصقر.

بسمة بوسيل تثير الجدل بعد ظهورها مع رجل آخر

وشاركت بسمة بوسيل جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورًا جديدة ظهرت خلالها برفقة منسق الأزياء مساعد الصقر.

بسمة بوسيل توجه الشكر لـ منسق الأزياء مساعد الصقر

وعلقت بسمة علي الصور: "شكرًا لدعمك الدائم لي وإيمانك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".

ألبوم بسمة بوسيل الجديد

سبق، طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغاني من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

أحدث اعمال بسمة بوسيل

كما تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

بسمة بوسيل تخوض تجربة الكتابة

ويذكر ان بسمة بوسيل كانت قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".