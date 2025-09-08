نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «في المدينة السحرية».. محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان محمد رمضان دائما علي مشاركه لحظاته السعيدة وانجازاته مع جمهوره عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، صورا مع عمدة نيويورك السياسي السابق إريك آدامز.

وكتب محمد رمضان علي الصور: "وأنا بشيش مع عمدة نيويورك امبارح، شكرًا علي هذا اليوم في المدينة السحرية".

أحدث اعمال محمد رمضان

سبق، طرح محمد رمضان، برومو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم قلبي طاير، مع المطرب العراقي أحمد ستار، يستعد ايضا لطرح أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم “أسد”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، يشهد أول تعاون بينه وبين المخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من “ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، محمود السراج”.

اخر اعمال محمد رمضان

بينما كان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنية “قلبي سميتو لبنان”، التي حملت طابعًا فلكلوريًا وتعاون فيها رمضان مع الكاتب والموزع رودي سليمان، من ألحان فلكلور، وسجلها موسيقيًا طوني سابا، كما طرح اغنيه "مفيش طبطبة" على موقع يوتيوب وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس وساسو وتوزيع إسلام ساسو، وايضا طرح اغنيه بعنوان "الواد طالع لأبوه" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس وميكس وماستر يسرى العربى.