فيلم "Weapons" يواصل اكتساح شباك التذاكر العالمي بإيرادات تقترب من ربع مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Weapons نجاحًا ضخمًا منذ طرحه في دور العرض العالمية يوم 8 أغسطس الماضي، حيث بلغت إيراداته حتى الآن 244 مليونًا و924 ألف دولار، ليواصل العمل تصدره لقوائم الإيرادات العالمية.

وانقسمت حصيلة الإيرادات بين 139 مليونًا و124 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و105 ملايين و800 ألف دولار من شباك التذاكر الدولي، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على مشاهدة الفيلم في مختلف الأسواق السينمائية.

الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، وتصل مدته إلى ساعتين وثماني دقائق، ويشارك في بطولته عدد من أبرز النجوم العالميين، منهم: سكارليت شير، جوليا غارنر، كاري كريستوفر، جيسون تيرنر، جوش برولين، بينيديكت وونج، آني جولز، علي بيرش، مايكل جين كونتي، وأوستن أبرامز.

أحداث فيلم "Weapons"

وتدور أحداث الفيلم داخل بلدة أمريكية صغيرة تتعرض لواقعة غامضة ومرعبة، حيث يختفي فصل كامل من التلاميذ ليلًا باستثناء طفل واحد فقط، لتبدأ بعدها رحلة مثيرة مليئة بالأسئلة حول طبيعة ما حدث: هل يقف وراءه خطر خارق للطبيعة، أم تهديد بشري غامض، أم سر آخر أكثر ظلامًا؟