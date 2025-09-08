نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز بين "فرقة الموت" و"7 Dogs".. موسم مزدحم بالمفاجآت الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد النجم أحمد عز حالة استثنائية من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ يجمع بين السينما والدراما في أعمال تُعد من الأضخم على الساحة العربية، ليثبت أنه لا يزال واحدًا من أكثر النجوم قدرة على التنويع وكسر التوقعات.

فعلى صعيد السينما، يواصل عز تصوير فيلم فرقة الموت الذي يشاركه بطولته النجمة منة شلبي ومعهما مجموعة من الأسماء البارزة مثل آسر ياسين وعصام عمر، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، حيث يدخل العمل مراحله الأخيرة تمهيدًا لطرحه في دور العرض.

وفي إنجاز آخر، انتهى عز مؤخرًا من تصوير فيلم 7 Dogs الذي يجمعه مع النجم كريم عبد العزيز في تجربة تُصنف كواحدة من أضخم الإنتاجات في السينما العربية، بمشاركة نجوم عالميين مثل سلمان خان ومونيكا بيلوتشي، وإخراج الثنائي عادل العربي وبلال فلاح.

أما على صعيد الدراما، فيخوض عز لأول مرة تجربة المسلسلات القصيرة من خلال عمل مكوّن من 10 حلقات ينتمي لنوعية الأكشن، ليكسر بذلك ابتعاده الطويل عن الشاشة الصغيرة ويمنح جمهوره تجربة جديدة ومختلفة.