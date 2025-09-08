نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.... مفيدة شيحة تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

احتفلت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الرابع والخمسين في أجواء مليئة بالمشاعر، حيث ظهرت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" وهي تبكي أثناء توجيه رسالة مؤثرة إلى نفسها، مؤكدة أنها تشعر بالرضا عن رحلتها وما وصلت إليه.

وقالت مفيدة إنها استطاعت أن تحقق كل ما تمنته في حياتها، بداية من رعايتها لوالدتها، وتربيتها وتعليمها لابنتها الوحيدة "منة الله"، وصولًا إلى انتظارها لمرحلة جديدة تتمثل في أن تصبح جدة.

وأضافت الإعلامية الشهيرة أنها تعتبر نفسها "ست بـ100 راجل"، لأنها نجحت في تحقيق طموحاتها كاملة من دون أن تتنازل عن كرامتها أو مبادئها. ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من احتفالها بزفاف ابنتها في يونيو الماضي، والذي شهد حضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين، وسط أجواء مبهجة ملأها الرقص والفرح، حيث وثّقت شيحة اللحظات المميزة بمقاطع فيديو وصور شاركتها عبر "إنستجرام".

جدير بالذكر أن مفيدة شيحة تُعد من أبرز الإعلاميات المصريات اللواتي تركن بصمة في مجال برامج المنوعات، فقدمت عبر مسيرتها برامج ناجحة مثل "سكوت حنغني" على النيل للأخبار، و"دقيقة مفيدة" على النيل الدولية، و"الستات ما يعرفوش يكدبوا" على CBC، إضافة إلى برنامج "الشيف ومفيدة". ولم يقتصر مشوارها على الإعلام فقط، بل شاركت في مجال التمثيل من خلال عملين دراميين؛ الأول "آن الأوان" عام 2006، والثاني "قواعد الطلاق الـ45" عام 2021 حيث ظهرت بدورها الحقيقي كمذيعة.

