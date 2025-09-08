نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تستعيد وهجها الفني.. وتعود إلى الأضواء من بوابة رويال ألبرت هول بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد النجمة الكبيرة أنغام للقاء جمهورها العالمي من جديد، حيث أعلنت عن حفل ضخم يوم 23 سبتمبر المقبل على خشبة واحد من أعرق المسارح في العالم، رويال ألبرت هول بلندن، في أمسية موسيقية استثنائية وصفتها بأنها "ليلة لا تشبه غيرها، لحظة لقاء طال انتظارها"،ونشرت أنغام عبر حساباتها الرسمية برومو الحفل، داعية جمهورها لمشاركتها هذه العودة التي اعتبرتها بداية فصل جديد في مشوارها الفني.

من الشائعات إلى اليقين

رحلة أنغام الأخيرة لم تكن عادية، إذ بدأت القصة مع تداول أنباء غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابتها بمرض خطير، ما فتح الباب أمام شائعات عديدة وصلت إلى حد الحديث عن إصابتها بالسرطان. وبينما التزمت أسرتها الصمت احترامًا لخصوصيتها، تزايد القلق الجماهيري، الأمر الذي دفع المقربين منها لتوضيح حقيقة الأزمة، مؤكدين أنها لم تكن إصابة سرطانية بل وعكة صحية معقدة تطلبت متابعة دقيقة.

محطة علاجية في ألمانيا

ومع اشتداد القلق، غادرت أنغام إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة داخل أحد المراكز الطبية الكبرى. هناك تبين حاجتها إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصال كيس حميد من البنكرياس العملية تكللت بالنجاح، لكنها استلزمت بقاءها تحت الملاحظة الطبية لأسابيع بسبب بعض المضاعفات التي رافقت الجراحة، ما جعل محبيها يعيشون لحظات قلق طويلة على فنانتهم المفضلة.

رسائل أمل وطمأنة

رغم صعوبة التجربة، لم تنقطع أنغام عن جمهورها كليًا، فقد حرصت على إرسال رسائل طمأنة غير مباشرة عبر أصدقائها المقربين، وعلى رأسهم الإعلامي محمود سعد، الذي نقل تطورات حالتها الصحية بشكل دوري، مؤكدًا أنها تتحسن تدريجيًا وأنها تتحلى بإصرار كبير على تجاوز المحنة.

عودة دافئة إلى القاهرة

وبعد أسابيع من العلاج، عادت أنغام إلى القاهرة في 25 أغسطس وسط استقبال مليء بالحب والدعوات من جمهورها، حيث اعتبر الكثيرون هذه العودة بمثابة ولادة جديدة لفنانة صنعت وجدان أجيال بصوتها. وأعلنت أنها ستحصل على فترة نقاهة قصيرة قبل أن تعود تدريجيًا إلى نشاطها الفني، ليكون حفل لندن أول محطاتها الكبرى بعد هذه التجربة الإنسانية الصعبة.