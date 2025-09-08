نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم مغاوري يطمئن جمهوره بعد العملية: "أنا بخير وبحبكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

حرص الفنان كريم مغاوري على طمأنة جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد رحلة علاجية شاقة تخللتها عملية جراحية استمرت ساعات طويلة، مؤكدًا أنه في تحسن ملحوظ وأن الأيام القادمة تحمل له الكثير من الأمل.

وأوضح مغاوري في رسالته: "الحمد لله أنا بخير وأفضل بكتير، خرجت من العناية المركزة وباقي لي فترة بسيطة في المستشفى قبل ما أرجع البيت، وبشكر كل الناس اللي دعولي وسألوا عليّ، محبتكم هي أكبر سند ليا."

وكان الفنان قد خضع مؤخرًا لعملية دقيقة تضمنت أربع تدخلات جراحية في منطقة المعدة، شملت علاج فتق في الحجاب الحاجز، تسليك المعدة، قص جزء منها، وتحويل مسار، وهي العملية التي وصفها بأنها كانت "الأصعب والأطول" في حياته.

وفي لفتة مؤثرة، نشر كريم مغاوري صورة جمعته بوالده الفنان سامي مغاوري عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "بحبك جدًا يا بابا.. إنت سندي ودعمي الكبير."

واختتم كريم رسالته مؤكدًا أنه يقضي حاليًا فترة نقاهة بالمنزل، مشيرًا إلى أنه ما زال يشعر ببعض الإرهاق بعد العملية، لكنه متفائل بالعودة إلى نشاطه الفني قريبًا، قائلاً: "إن شاء الله خير."