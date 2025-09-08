نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية السينمائي: عبد الرحيم كمال رئيسًا وعضوية ثناء هاشم وكوثر يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ41 والتي تعقد ما بين 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

إن لجنة تحكيم المسابقة تضم كل من الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي،

وعضوية الدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة كوثر يونس.

وعلى جانب آخر بدأت لجنة التحكيم في فحص الأعمال المقدمة في المسابقة الرسمية بعد أن تلقت السيناريوهات المشاركة في المسابقة.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصلًا على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو.

وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر.

كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.

ويضم مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي:



المخرج الكبير مسعد فودة نقيب السينمائيين، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الأستاذ عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، الأستاذ الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، المخرج هاني لاشين.