كيف رأيت قرار قانون الإيجار القديم وكيف تطمئن المواطنين؟.. وزير المالية أحمد كجوك يجيب

أحمد جودة - القاهرة - في انفراد جديد لبرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، حيث استضاف وزير مالية مصر د. أحمد كجوك لأول مرة في "واحد من الناس" في حوار حصري مليء بالانفرادات، حوار المكاشفة والمفاجآت،

وقال وزير المالية إنه بخصوص الضريبة العقارية إننا نفكر في العديد من التسهيلات بحيث تجعل من هذه الضريبة سهلة وبسيطة جدًا، ويتم سدادها إلكترونيًا ومن خلال الموبايل ومن الممكن أن تكون على مدار السنة.

وأضاف: وأن نساعد عددًا كبيرًا من الناس وحد الإعفاء، فهناك أفكار كثيرة حتى تكون هذه الضريبة مقبولة وبسيطة وتساهم في زيادة من يقومون بسدادها وأن يكون هناك التزام طوعي.

أما عن قانون الإيجار القديم أجاب بأن دولة رئيس الوزراء قد وجه بوجود آلية لكل الناس من الآن لوضع حلول وتسهيلات وتعاون مع كافة الأطراف، وهناك منصة سيتم إنشاؤها قريبًا جدًا وتكون في خدمة الناس في هذا الأمر وتسهل التواصل بين الحكومة والمواطنين من أجل إيجاد بدائل أخرى بشروط جيدة وميسرة.

وبعث وزير المالية برسالة طمأنينة للناس أننا جميعًا وكافة الأطراف نفكر في إيجاد حلول وأمور تساهم وتساعد في هذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك ملفات وقضايا تركت لفترات طويلة جدًا تتطلب أن يكون هناك قرار من الممكن ألا يجد موافقة لدى الجميع، ومن هنا نعود إلى الضرائب ونستغل في هذا الملف وضرورة تغيير الصورة الذهنية.

وهنا يأتي أهمية ودور الإعلام في شرح الأمور وتبسيطها وإيصالها إلى المتلقي بمهنية وأن تكون هناك ثقة بين المؤسسة والفرد، وأن تكون هناك بوادر على أرض الواقع.



