نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المكرمين في حفل افتتاح مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التفاصيل الكاملة لمهرجان بردية السينمائي وأبرز المكرمين دورة وحيد حامد .. غدا

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد تكريم عدد من الفنانين في حفل الافتتاح المقرر غدا الثلاثاء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، منهم الفنان محمد فهيم وسيمون ومحمود عزب وشريف ادريس والأب بطرس دانيال ومصممة الأزياء ريم العدل والكاتب محمد بغدادى وبوسى شلبي والمنتج خالد الراجح، والمهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.



وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائى عن ضيوف شرف المهرجان وهم الفنانة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، كما أعلنت أيضا عن تكريم الفنانة هالة صدقى في حفل الافتتاح.



وأعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي، عن إصدار الكتاب الخاص بالدورة الثانية من المهرجان، عن الكاتب الراحل وحيد حامد، والكتاب بعنوان "وحيد حامد أوان الورد"، تقديم الناقد الفني طارق الشناوى.



يقدم الكتاب الكثير من المقالات عن الكاتب وحيد حامد، ويرصد جميع أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية ولقطات من أجمل إبداعاته، وقام بتصميم الغلاف الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح".



وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.



وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية، وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى، ويخرج حفل الافتتاح محمد مبروك.



وكشفت مؤخرا إدارة المهرجان عن انطلاق البوستر الرسمى للمهرجان من تصميم الفنان التشكيلى "عبد العزيز السماحى".



وقد قررت إدارة المهرجان أن المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى" هو رئيس لجنة التحكيم واللجنة بعضوية كل من: المخرج "حسن عيسى" نائب رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والسيناريست الكبيرة "شهيرة سلام"، والفنان القدير "محسن صبرى"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة" رئيس تليفزيون فلسطين، والناقد والمؤرخ العراقى "مهدى عباس".



ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.



جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولًا إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".



وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير مجدى أحمد على، والموسيقار الكبير خالد حماد، والمصور السينمائى الكبير سمير فرج، والنجم محمد فهيم، والفنان السورى فراس نعناع، ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى أحمد سعد الدين.