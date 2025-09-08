نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. نيللي كريم تتألق في الكاجوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نيللي كريم في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت صورتها بإطلالة كاجوال.

أحدث ظهور لـ نيللي كريم

وظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة بالكاجوال،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها، وحازت إطلالتها علي اعجاب متابعيها.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي، بجانب بطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

أحدث أعمال نيللي كريم

وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي"، وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

وايضا تشارك نيللي كريم في بطولة فيلم جوازة × جنازة بجانب شريف سلامة، لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوى وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف أميرة دياب ودينا ماهر وإخراج أميرة دياب.