«بكلمات بسيطة».. ياسر جلال يكشف مفاجأة مسلسله الجديد رمضان 2026

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ياسر جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك، تفاصيل عن مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم «كلهم بيحبوا مودي».

ياسر جلال يكشف مفاجأة مسلسله الجديد رمضان 2026

ونشر ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ياسر جلال يكشف موعد تصوير مسلسله الجديد رمضان 2026

ومن المقرر بدا تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني 2026.

ابطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

أحدث اعمال ياسر جلال

وينتظر ياسر جلال عرض مسلسله الجديد بعنوان «للعدالة وجه اخر»، ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، إذ يجسد ياسر جلال شخصية مذيع تلفزيوني يفتح ملفًا شائكًا حول تجارة الأعضاء البشرية، ليجد نفسه في مواجهة مع شبكة من رجال الأعمال المتورطين، الذين يسعون لإسكاته بأي وسيلة.

آخر أعمال ياسر جلال

وكان آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر، والذي عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولة العمل، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، وإنتاج الشركة المتحدة ومحمد السعدي شركة media hub وشركة أروما لـ تامر مرتضى.

