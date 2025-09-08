نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد تخطف الأنظار حافية القدمين على شاطئ البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة جومانا مراد انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعة من الصور لها.

جومانا مراد تخطف الانظار حافية القدمين على شاطئ البحر

أطلت جومانا مراد بفستان طويل وواسع برسومات باللون الأخضر برسومات ورق شجر، وظهرت حافية القدمين وتسير على الرمال إلى جانب البحر.

أحدث اعمال جومانا مراد

ومن ناحية اخري، تستعد جومانا مراد للعودة بقوة إلى الدراما التلفزيونية في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسلها الجديد "خلايا رمادية" الذي يتولى إخراجه سعد هنداوي، في عمل يعد بمزيج من التشويق والدراما الاجتماعية المسلسل من إنتاج ربيع بسيسو، على أن يتولى كامل أبو علي مهمة الإنتاج المنفذ، فيما تستمر حاليًا عمليات ترشيح الأبطال المشاركين في العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال جومانا مراد

وكان اخر اعمال جومانا مراد هو مشاركتها في رمضان 2025 بالمسلسل الخليجي "أم 44"، والذي دارات احداثه في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

وايضا شاركت في مسلسل مفترق طرق، مع الفنان إياد نصار، مجموعة من النجوم منهم هند صبري وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين، تدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض.