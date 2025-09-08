نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت أسرة الفنانة رنا رئيس علي مطمنة جمهورها من خلال مشاركتهم لـ صورة «رنا» من داخل المستشفى، وذلك عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لوعكة صحية

وطمأنت أسرة رنا رئيس جمهورها والتأكيد على استقرار حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، نتيجة إجهاضها في مولودها الأول.

الحالة الصحية لـ رنا رئيس

سبق، وكشفت خبيرة التجميل زينب حسن والدة الفنانة رنا رئيس، آخر تطورات الحالة الصحية لابنتها، مؤكدة على استقرار وضعها الصحي منذ خروجها أمس من غرفة العمليات، مضيفة أنهم في انتظار قرار الأطباء بخصوص موعد خروجها من المستشفى، بعد الاطمئنان الكامل على وضعها الصحي.

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، تواصل رنا رئيس تصوير فيلم سفاح التجمع، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي يتناول قضية السفاح التي شغلت الرأي العام خلال العام الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم صابرين، انتصار، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، لينا صوفيا، والطفلة تمارا حجاج، وهو تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

اخر اعمال رنا رئيس

بينما كان اخر اعمال رنا رئيس هو مسلسل سيد الناس، الذي عرض رمضان الماضي ومن بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، يوسف رأفت، إسماعيل فرغلي.