فن ومشاهير

عنبة وكابونجا لأول مرة في الراب ضمن حلقات “مايك فليكس”

القاهرة - محمد ابراهيم - في مواجهة موسيقية غير تقليدية، جمعت “ريد بل مايك فليكس” لأول مرة بين نجمي المهرجانات عنبة وإسلام كابونجا، حيث قدما حلقة مليئة بالطاقة والإبداع، وأظهر كل منهما جانبًا مختلفًا من شخصيته الفنية.

 

المفاجأة الأكبر جاءت في تحدي السيناريو، بعدما تحوّل عنبة إلى مشجع للنادي ، بينما جسّد كابونجا روح جماهير الاتحاد السكندري، ليشعلوا أجواء التحدي بحماس جماهيري من نوع خاص.

 

أما في تحدي الكلمات العشوائية (توت بري – سيف – بيست – مفتاح)، فقد نجح عنبة في إشعال الاستوديو بأداء تفاعلي خطف الأضواء، فيما قدّم كابونجا الأغنية بروح مغني راب محترف، أظهر من خلالها قدرته على التنقل بين الأساليب المختلفة.

 

ويأتي برنامج “ريد بل مايك فليكس” كأحدث تجارب “ريد بل” في الساحة الموسيقية المصرية، حيث يجمع أبرز نجوم الراب والمهرجانات في سلسلة من التحديات الموسيقية غير التقليدية، تكشف عن مرونتهم وإبداعهم وتضعهم في مواقف غير متوقعة.

 

الجمهور مدعو لاكتشاف المزيد من هذه المواجهات المليئة بالحماس والإبداع عبر متابعة الحلقات الجديدة على المنصات الرقمية الخاصة بـ “ريد بل”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

