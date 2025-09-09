نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شيبه: 'في كلام وحش بيتقال في مجال الغناء والجيل اللي طالع بيسمع حاجات غريبة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان الشعبي أحمد شيبه ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

قال أحمد شيبه:" انا موجود مش مختفي وانا مش هكسل وهشتغل، أنا بقالي فترة منزلتش أغاني وانا بفرح الناس لكن من جوه تعبان"

وأكمل احمد شيبه:" فيه كلام وحش أو ي بيتقال في مجال الغناء في مصر الآن، الجيل اللي طالع دلوقتي بيسمع حاجات غريبة ".

ووجه عمرو أديب حديثه لأحمد شيبه:" انت فنان عبقري صوتك دهب أنت قطر ماشي صوتك حلو جميل ".

اخر اعمال احمد شيبه

وكان اخر اعمال احمد شيبه هي أغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب بعنوان "عملتلهم كتير"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع حريقه، والتي أوشكت على تجاوز مليون مشاهدة.

وايضا طرح تتر مسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضي، في موسم رمضان الحالي ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيري، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالي بين أحمد شيبة وأحمد العوضي، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" في رمضان الماضي.

ابطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.