دينا فؤاد تتألق في إجازتها الصيفية وتتصدر محركات البحث

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة دينا فؤاد قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة صور جديدة ظهرت فيها داخل حمام السباحة، حيث لفتت الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة وسط أجواء مشمسة، لتنال إشادة واسعة من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بجمالها وحضورها.

دينا فؤاد تتألق في إجازتها الصيفية

الفنانة دينا فؤاد

وتحرص دينا فؤاد على توثيق لحظات استمتاعها بأجازتها الصيفية، إذ سبق أن نشرت صورًا من رحلتها بمدينة “كان” الفرنسية، حيث أطلت بعدة إطلالات أنيقة خلال جولاتها في شوارع المدينة الساحلية، وهو ما جعلها محط أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، كانت دينا فؤاد قد شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل “حكيم باشا”، الذي دارت أحداثه في أجواء صعيدية حول صراع العائلة على تجارة الآثار والثروة. وجسدت خلاله شخصية “غزل” زوجة حكيم وأم ابنه، التي تخفي أسرارًا كبرى ومخططات ضد زوجها، في إطار درامي مشوق.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.