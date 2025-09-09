نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. القصة الكاملة لمسلسل "ولد وبنت وشايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور طرح مسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي،ويعد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة على منصة WATCH IT، ويتكون من 10 حلقات.

قصة مسلسل ولد وبنت شايب



وتدور قصة مسلسل ولد بنت شايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

أبطال مسلسل ولد وبنت شايب



يشارك في بطولة مسلسل ولد بنت شايب: أشرف عبدالباقي وليلى زاهر، انتصار، نبيل عيسى، مروان المسلماني، عبدالله منصور، وعلاء عرفة.

تعاون المخرجة الشابة ووالدها أشرف عبدالباقي



ويأتي مسلسل ولد بنت شايب كثاني تعاون بين المخرجة الشابة زينة ووالدها أشرف عبدالباقي بعد فيلم «مين يصدق».