نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. وثيقة نادرة عن مريم فخر الدين وتعرضها للضرب من محمود ذو الفقار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الإعلامي أحمد عز الدين وثيقة نادرة لحوار صحفي نادر بإحدى المجلات القديمة والتي تروي فيه الفنانة الراحلة مريم فخر الدين من زوجها المخرج الراحل محمود ذو الفقار

المؤرخ الفني محمد شوقي

وكشفت الوثيقة التي أهداها المؤرخ الفني محمد شوقي لبودكاست تريندات زمان عبر منصة لقطات صورة لمريم فخر الدين وهي مصابة بعينها بعد تعرضها للضرب من زوجها السابق وتحكي كواليس أشهر خناقة بينهما قبل الانفصال.

وأكد شوقي خلال اللقاء أن مريم فخر الدين كانت من أشهر الفنانات التي تعرضت للعنف الزوجي وأن رحلتها مع محمود ذو الفقار مليئة بالمطبات الصعبة بداية من إيمانه بها كممثلة حتى تزوجا ثم سرعان ما بدأت المشاكل الزوجية بينهما وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور عدة سنوات طالبت مريم فخر الدين بتكريم ذو الفقار بعد وفاته اعترافا بمسيرته الفنية العظيمة.

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين

يذكر أن اليوم الثامن من سبتمبر هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مريم فخر الدين والتي ولدت عام 1933 ورحلت عن عالمنا في الثالث من نوفمبر لعام 2014