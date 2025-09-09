نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ياسر جلال للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ياسر جلال تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف عبر صفحته الرسمية علي موقع فيسبوك، تفاصيل عن مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم «كلهم بيحبوا مودي».

ياسر جلال يكشف مفاجأة مسلسله الجديد رمضان 2026

ونشر ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

ياسر جلال يكشف موعد تصوير مسلسله الجديد رمضان 2026

ومن المقرر بدا تصوير مسلسل كلهم بيحبوا مودي خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادا لعرضه في الموسم الرمضاني 2026.

أبطال مسلسل كلهم “بيحبوا مودي”

يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.