نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الثقافة تطلق المحور العاشر من منتدى نقل الخبرة حول "صناعة المحتوى وتأثير السوشيال ميديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المحور العاشر من منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في العاشرة صباح غد الثلاثاء، تحت عنوان: "الثقافة الرقمية وصناعة المحتوى وتأثير السوشيال ميديا على الوعي الثقافي"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

الثقافة الرقمية وصناعة المحتوى وتأثير السوشيال ميديا على الوعي الثقافي

يهدف المنتدى الذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى إلى تنمية مهارات العاملين بقصور الثقافة، وإكسابهم معارف متجددة في مجال الثقافة الرقمية وفهم أدواتها بفعالية، إلى جانب التعرف على آليات تكوين الهوية الرقمية والمشاركة في بناء الثقافة عبر الإنترنت.

الوعي الثقافي

كما يسلط المحور الضوء على قضية الوعي الثقافي، من خلال دراسة الممارسات والمعتقدات الثقافية، ودور الرقمنة في دعم هذا الوعي أو تقويضه، عبر تسهيل الوصول للمعرفة وتشكيل الرأي العام، في ظل التحديات المرتبطة بصحة المعلومات في الفضاء الرقمي. وتنفذ فعاليات المنتدى "أون لاين" وتستمر حتى الخميس المقبل.