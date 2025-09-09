نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت في احتفال عيد ميلادها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بألوان الباستيل المبهجة، تزيّنه طبعات الورود بألوان الوردي والأزرق والبنفسجي، مع تصميم متعدد الطبقات يمنح الفستان حركة وحيوية.

آخر أعمال منة فضالي

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.