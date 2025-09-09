نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور إيهاب ويوسف عمر أبطال الحكاية الأخيرة من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الثنائي نور إيهاب ويوسف عمر، تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من مسلسل:ما تراه، ليس كما يبدو"، وهي من تأليف أدهم أبوذكري، وإخراج محمود زهران، ومن المقرر عرضها على قنوات dmc، ومنصتي watch it وشاهد.

حكاية “ الوكيل ”

ويعرض حاليًا من "ما تراه، ليس كما يبدو" حكاية "الوكيل"، بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، تامر فرج، محمد طعيمة وبسنت النبراوي، ومن تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

يضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" 7 حكايات، وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.