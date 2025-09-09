نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الفتوح عمارة.. نجم الأدوار الثانية الذي أضاء الشاشة بحضور لا يُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم، 9 سبتمبر، نحتفي بذكرى ميلاد الفنان الراحل أبو الفتوح عمارة، الذي وُلد عام 1931 في قرية إخطاب بمركز أجا، محافظة الدقهلية، رغم أن أدواره كانت غالبًا ثانوية، إلا أن حضوره الطاغي وأدائه المميز جعلاه واحدًا من أبرز الوجوه في السينما والتلفزيون المصري.

نشأته وتكوينه الأكاديمي

نشأ أبو الفتوح عمارة في عائلة ذات مكانة اجتماعية مرموقة؛ فوالده كان عمدة القرية، وشقيقاه شغلا مناصب هامة في الدولة.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم سافر إلى روسيا حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج المسرحي، ليجمع بين الموهبة والدراسة الأكاديمية.

مشواره الفني من المسرح إلى الشاشة

بدأ أبو الفتوح عمارة مسيرته الفنية في الستينيات، حيث شارك في عروض فرقة عبد الرحمن الخميسي المسرحية، مثل "عزبة بنايوتي" ثم انضم إلى فرقة المسرح الحديث وشارك في مسرحيات مثل "روض الفرج" و"البريمة"، في مجال التلفزيون، قدم مسلسلات شهيرة مثل "البخيل وأنا"، "يوميات ونيس"، و"أبوالعلا 90"، أما في السينما، فقد شارك في أفلام ناجحة مثل "قضية عم أحمد"، "ناصر 56"، و"المواطن مصري".

أبرز أدواره وأثره الفني

اشتهر أبو الفتوح عمارة بتقديم شخصية الرجل الطيب البسيط، مثل القهوجي أو الجرسون، في العديد من أعماله، من أبرز أدواره كان شخصية "عم أحمد" في فيلم "قضية عم أحمد"، حيث جسد دور العامل البسيط الذي ينسى سيجارته مشتعلة فوق البارود، ما أدى إلى انفجار المستودع واحتراقه.

حياته الشخصية وعلاقته بعالم الفن

شقيقته، الفنانة فاطمة عمارة، كانت أيضًا من أبرز الفنانات في مجالها، وقد كانت شقيقة أبو الفتوح، مما يعكس تأثير الفن في عائلتهما.

رحيله وإرثه الفني

توفي أبو الفتوح عمارة في 18 يوليو 1998 عن عمر يناهز 67 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا رغم اقتصار أدواره على الأدوار الثانوية، إلا أن حضوره الطاغي وأدائه المميز جعلاه واحدًا من أبرز الوجوه في السينما والتلفزيون المصري.

